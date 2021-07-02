منتدى تاريخي للمساواة بين الجنسين يختتم أعماله بالتزامات ملموسة وخطة لتعزيز التكافؤ بحلول عام 2026

وقد تم التعهد بتقديم ما يقرب من 40 مليار دولار كاستثمارات جديدة، فضلاً عن التزامات سياسية وبرامج طموحة من الحكومات والمجتمع المدني وغيرها، للمساعدة في دعم خطة عمل عالمية جديدة مدتها خمس سنوات لتسريع التكافؤ الحقيقي بين الجنسين بحلول عام 2026.

قالت بومزيلي ملامبو-نوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "يمثل منتدى جيل المساواة تحولا إيجابيا وتاريخيا في السلطة ووجهات النظر".

بومزيلي ملامبو-نوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لا يمكننا إعادة البناء بشكل أفضل بعد كوفيد-19 بدون المساواة بين الجنسين. على وجه التحديد، يجب أن نضع النساء في قلب تعافينا الاقتصادي ... من خلال دعم اقتصاد الرعاية، والمساواة في الأجور، والوصول إلى الفرص.

وقد عُقد المنتدى في وقت حرج، حيث يعمل العالم على تقييم الأثر غير المتناسب والمدمّر لجائحة كوفيد-19 على النساء والفتيات.

وانتهز دعاة المساواة بين الجنسين الفرصة للضغط من أجل خطط تحفيز وتعافٍ مراعية للمنظور الجنساني لضمان عدم تخلف النساء والفتيات عن الركب أثناء إعادة بناء العالم.

الالتزامات في الوقت المناسب

تمثل الاستثمارات البالغة 40 مليار دولار خطوة كبيرة في توفير الموارد لحقوق النساء والفتيات، حيث كان الافتقار إلى التمويل سببا رئيسيا لبطء التقدم في تعزيز المساواة بين الجنسين وفي سن جدول أعمال حقوق المرأة في مؤتمر بيجين لعام 1995، وفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

والتزمت الحكومات ومؤسسات القطاع العام بإنفاق 21 مليار دولار على استثمارات المساواة بين الجنسين، فيما التزم القطاع الخاص ب 13 مليار دولار والمؤسسات الخيرية ب 4.5 مليار دولار.

وتعهدت كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية بتقديم ما مجموعه 1.3 مليار دولار.

وقالت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة: "إن النظام الإيكولوجي للشركاء في المنتدى - والاستثمارات والالتزامات والطاقة التي يقدمونها لمواجهة أكبر العوائق التي تحول دون المساواة بين الجنسين - ستضمن تقدما للنساء والفتيات في العالم أسرع مما شهدناه من قبل".

نهج متعدد الأطراف

وقدمت العديد من المنظمات التزامات قوية في مجال السياسات والبرامج، بما في ذلك 440 منظمة من منظمات المجتمع المدني و94 منظمة يقودها الشباب.

وفي استضافة الحدث، قالت السفيرة الفرنسية والأمينة العامة للمنتدى، دلفين أو، إن المنتدى "عكس الأولويات على جدول الأعمال الدولي وجعل المساواة بين الجنسين، التي تم التقليل من شأنها لفترة طويلة، قضية طويلة الأجل أمام المجتمع الدولي، إلى جانب المناخ والتعليم والصحة. ستظل فرنسا في الطليعة لتسريع التقدم في مجال المساواة بين الجنسين".

النساء محط ثقة لتحقيق السلام

بمنتدى جيل المساواة في #باريس أكدت المديرة التنفيذية ل @UN_Women بومزيلي ملامبو-نوكا أن "النساء محصورات في زاوية صغيرة"



وحول حقيقة أن النساء يشكلن ربع المديرين والبرلمانيين قالت: "ربع لا يكفي. ربع ليس مساواة، المساواة هي النصف حيث يكون الرجال والنساء معا"https://t.co/BMN4UIXOlP pic.twitter.com/gUQ5faoUG7 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) July 1, 2021

وأكدت سفيرة النوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الممثلة الأمريكية آن هاثاواي، التزامها الشخصي "بالاستمرار في أن تكون مناصرة عالمية للتغييرات القانونية والسياسية التي من شأنها تمكين النساء والرجال على حد سواء لبدء التوزيع المتساوي لمسؤوليات الرعاية التي ستساعد في تغيير عالمنا".

كما قدمت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، التي ترأس الآن وكالة التنمية الدولية الأمريكية، USAID، رسالة بسيطة، مسترشدة بعقود من الأدلة، قائلة: "إذا كنتم تريدون السلام في هذا العالم، فثقوا بالنساء لتحقيقه".

وقالت سفيرة النوايا الحسنة للاتحاد الأفريقي المعنية بإنهاء زواج الأطفال، نيارادزاي جومبونزفاندا: "هذا الأسبوع، استعدت تجربة عام 1995، عندما كنت ناشطة شابة في مجال حقوق المرأة في مؤتمر بيجين ... حان الوقت الآن للاستثمار في الفتيات والشابات بشكل أكبر – من أجل أن تصل الموارد إلى المجتمعات الريفية والمهمشة، من أجل تكنولوجيا للصالح العام ومتاحة للجميع، من أجل مساءلة أكبر للدول الأعضاء تجاه حقوق الإنسان للنساء والفتيات".

أخذ زمام المبادرة

على مدى الأيام الثلاثة الماضية، جمع المنتدى ما يقرب من 50،000 شخص في شكل افتراضي بشكل أساسي، للنهوض السريع في العدالة بين الجنسين.

وأطلق خطة تسريع عالمية للمساواة بين الجنسين صممتها ستة تحالفات وشراكات حددت الإجراءات الأكثر أهمية المطلوبة لتحقيق المساواة بين الجنسين، بدءا من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتكنولوجيا إلى العدالة الاقتصادية والمناخية.

كما أطلق المنتدى ميثاقا بشأن المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني، وأعلن عن مبادرات جديدة للمساواة بين الجنسين تركز على الصحة والرياضة والثقافة والتعليم.

وستحافظ هيئة الأمم المتحدة للمرأة على دورها الحاسم في قيادة خطة عمل المنتدى الخمسية، والإشراف على تنفيذ الالتزامات لضمان المساءلة والتقدم.

وقالت السيدة ملامبو-نوكا: "لقد اجتمعنا معا عبر قطاعات مختلفة من المجتمع، من الجنوب إلى الشمال، لنصبح قوة هائلة، وعلى استعداد لفتح فصل جديد في المساواة بين الجنسين".