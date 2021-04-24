 

مسؤول أممي يدعو لوقف "الأعمال الاستفزازية" في القدس ووقف إطلاق الصواريخ من غزة

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
من الأرشيف: حاجز طريق في الطور بالقرب من مستشفى المقاصد في القدس الشرقية، وضعته القوات الإسرائيلية في أكتوبر 2015 في الأحياء الفلسطينية، وسط استمرار موجة العنف في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل.
24 نيسان/أبريل 2021
السلم والأمن

أعرب تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن قلقه من التصعيد الأخير في مدينة القدس وفي محيط غزة، مؤكدا أن الأمم المتحدة تعمل مع الأطراف لخفض التصعيد.

وفي بيان صدر اليوم، أدان السيد وينسلاند "جميع أعمال العنف"، وقال "أكرر دعوتي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل، وفي هذا الوقت المشحون سياسيا للجميع".

وعلى مدار الساعات 48 الماضية، كان هناك تصاعد في الاشتباكات العنيفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس، وإطلاق صواريخ على يد مسلحين في غزة، بحسب البيان.

وأضاف المسؤول الأممي يقول: "يجب أن تتوقف الأعمال الاستفزازية في أنحاء القدس. والإطلاق العشوائي للصواريخ باتجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية ينتهك القانون الدولي، ويجب أن يتوقف على الفور".

وشدد على أن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع.

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