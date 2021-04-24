 

في أسبوع التمنيع العالمي - منظمة الصحة العالمية تدعو لزيادة الثقة باللقاحات التي تحمي حياة الناس

© UNICEF/Seyba Keïta
مالي تعمل على توزيع اللقاحات ضد كوفيد-19 مع وصول 396 ألف جرعة عبر مرفق كوفاكس.
24 نيسان/أبريل 2021
الصحة

يبدأ اليوم الاحتفاء بالأسبوع العالمي للتمنيع، والذي يهدف للتشجيع على استخدام اللقاحات لحماية الناس من الأمراض. وفي خضم جائحة كوفيد-19، تشتد الحاجة للتأكيد على أهمية اللقاحات في حياة الناس.

ويُحتفى بالأسبوع العالمي للتمنيع (24-30 نيسان/أبريل) هذا العام تحت شعار "اللقاحات تقرّبنا أكثر" أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن اللقاحات تقرّبنا أكثر من عالم أوفر صحة وأكثر ازدهارا. وقال د. أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "كانت اللقاحات، ولا تزال، أحد أنجع تدخلات الصحة العامة وأكثرها فعالية في إنقاذ حياة الملايين على مر السنين".

وبحسب المسؤول الأممي، تتجلى أهمية التطعيم هذا العام أكثر من أي وقت مضى، إذ بإمكان اللقاحات المأمونة والفعالة أن تُحدِث ثورة، وأن تغير مشهد الاستجابة العالمية لجائحة كـوفيد-19.

زيادة الثقة باللقاحات

ويقول الدكتور أحمد المنظري: "ما زلنا في إقليم شرق المتوسط نواجه تحديات خطيرة تقف عقبة أمام التطعيم، مثل ضعف النظم الصحية، والنزاعات، والحواجز المادية الاجتماعية، والتردد في أخذ اللقاحات".

إلا أنه أضاف قائلا: "لكننا عقدنا العزم على أن نتغلب على هذه التحديات، وأن نتخطى هذه العقبات، وأن ننشر العلم بما يعود بالنفع على الجميع".

وتدعو منظمة الصحة العالمية في الأسبوع العالمي للتمنيعإلى العمل معا لبناء الثقة في اللقاحات، وحماية صحة كل مواطن. والتعاون إزاء تحقيق خطة التمنيع لعام 2030 وهي إحدى السبل لتحقيق رؤية المنظمة "الصحة للجميع وبالجميع" في إقليم شرق المتوسط.

دور اللقاحات في التمنيع

© UNICEF/Simon Nazer
فتاة صغيرة تتلقى تطعيما ضد شلل الأطفال في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

 

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، في السنوات الثلاثين الماضية انخفض معدل وفيات الأطفال بما يزيد على 50٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير للقاحات.

وقد أقرت جمعية الصحة العالمية في عام 2020 "جدول أعمال التمنيع 2030" الذي يهدف إلى عالم ينتفع فيه الجميع في كل مكان ومن مختلف الأعمار بشكل كامل من اللقاحات من أجل تحسين صحتهم ورفاههم.

وكانت نهاية عام 2020 إيذانا بانتهاء "عقد اللقاحات"، وهو مبادرة قادتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لزيادة فرص الحصول على اللقاحات الجديدة وغير المستغلة جيدا، وزيادة التغطية بالتطعيم لوقاية المزيد من الأطفال من الأمراض التي تهدد حياتهم. وقد حمت اللقاحات الجديدة التي أدخِلت خلال هذا العقد مئات الآلاف من الأطفال من الالتهاب الرئوي والإسهال، وغيرهما من الأمراض الأخرى التي تصيبهم.

اللقاحات لا تحمي الأطفال فقط، بل تحمي الناس على اختلاف أعمارهم. وبفضل التقدم العلمي والتكنولوجي، أشادت المنظمة بزيادة إنتاج اللقاحات التي تحمي أعدادا أكبر من الناس من أمراض أكثر.

♦ رجاء المشاركة في استبيان أخبار الأمم المتحدة لعام 2021

     اضغطوا على  الرابط لنتعرف على آرائكم.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني. 

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

بعد عام على تشكيل شراكة عالمية لمواجهة كوفيد-19، منظمة الصحة العالمية تعدد الإنجازات والتحديات

23 نيسان/أبريل 2021
الصحة

في الذكرى السنوية الأولى لإطلاق أول مبادرة تعاون لمكافحة كوفيد-19، تستذكر منظمة الصحة العالمية ما كان عليه العالم قبل سنة، فقد كان الفهم الجماعي للمرض محدودا ولم تكن هناك اختبارات سريعة ولا لقاحات ولم يعرف الكثير عن العلاجات.

منظمة الصحة العالمية: عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 يبلغ 3 ملايين في العالم حتى الآن

19 نيسان/أبريل 2021
الصحة

أفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع الحالات الجديدة المصابة بمرض كوفيد-19 للأسبوع الثامن على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 5.2 مليون حالة الأسبوع الماضي – وهو أكبر عدد في أسبوع واحد حتى الآن.