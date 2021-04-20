الأمين العام يقدّم تعازيه لشعب وحكومة تشاد على وفاة الرئيس إدريس ديبي

وقال البيان، إن الرئيس ديبي إتنو كان "شريكا رئيسيا للأمم المتحدة وقدّم مساهمات كبيرة في الاستقرار الإقليمي، لاسيّما كجزء من جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة في الساحل".

وأعرب السيّد أنطونيو غوتيريش عن تعازيه الحارّة لأسرة الرئيس ديبي إتنو وكذلك لشعب تشاد وحكومتها. وأضاف البيان: "في هذه الأوقات الصعبة، تقف الأمم المتحدة إلى جانب شعب تشاد في جهوده لبناء مستقبل ينعم بالسلام والازدهار".

الوضع الإنساني في تشاد

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال الناطق باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن الوضع في تشاد يتسم بتزايد الاحتياجات الإنسانية المرتبطة بالنزاع في حوض بحيرة تشاد، فضلا عن آثار تغيّر المناخ.

وقال دوجاريك: "تواصل الأمم المتحدة، إلى جانب شركائها، عملياتها في البلاد لمساعدة المجتمعات المتضررة". وتسعى خطة الاستجابة الإنسانية لتشاد إلى الحصول على 617 مليون دولار هذا العام، وبحسب دوجاريك حتى الآن، تم تمويل هذا المبلغ بنسبة 6% فقط.

وتابع المتحدث الرسمي يقول: "تحث الأمم المتحدة المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي لتلبية احتياجات الأشخاص المحتاجين".

من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر العام الماضي، وصلت الأمم المتحدة إلى ما لا يقل عن 2.2 مليون شخص بالمساعدات الإنسانية في البلاد.