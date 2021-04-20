 

اليمن: توقعات بنزوح أكثر من 100 ألف شخص في غضون أشهر إذا استمر القتال في مأرب

IOM/Olivia Headon
أب يقف مع أطفاله خارج خيمتهم في موقع للنازحين خارج مدينة مأرب باليمن.
20 نيسان/أبريل 2021
السلم والأمن

قالت الأمم المتحدة إن الشركاء الإنسانيين أفادوا باستمرار القتال الكثيف عبر مناطق الخطوط الأمامية في محافظة مأرب باليمن، مما أدى إلى موجات نزوح كبيرة منذ بداية شهر شباط/فبراير.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن حوالي 20 ألف شخص نزحوا في محافظة مأرب بين 8 شباط/فبراير و10 نيسان/أبريل، "معظم أولئك الذين أجبروا على الفرار هم من بين المليون شخص نازح الذين يعيشون فعلا في المحافظة، وهو أكبر عدد من السكان النازحين في اليمن".

وأوضح دوجاريك أن أشد ما تحتاج إليه العائلات التي نزحت مؤخرا dتضمن المأوى والطعام والماء والصرف الصحي والنظافة، والمساعدة الصحية والحماية.

وأضاف يقول: "نحن والشركاء الإنسانيون نواصل توسيع نطاق الاستجابة للتجهيز لمزيد من التصعيد المحتمل مع توقع بنزوح أكثر من 105 آلاف شخص مع حلول شهر أيلول/سبتمبر المقبل إذا استمر القتال".

تمويل خطة الاستجابة بنسبة 21%

ويظل اليمن أسوأ أزمة إنسانية، وأكبر عملية مساعدات للأمم المتحدة، حيث بلغت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 3.85 مليار دولار لمساعدة 16 مليون شخص هذا العام. وبحسب دوجاريك، حتى الآن تم تمويل ما نسبته 21% فقط من هذا المبلغ.

وردّا على سؤال من أحد الصحفيين فيما يتعلق بجهود الوساطة في اليمن، قال دوجاريك إن ما تأمل الأمم المتحدة في رؤيته هو "إسكات للبنادق في عموم اليمن"، وأشار إلى أن المبعوث الخاص، مارتن غريفيثس، يشارك بنشاط في تعزيز هذا الهدف، وقد قدّم إحاطة أمام مجلس الأمن بالتفصيل الأسبوع الماضي، وسيواصل القيام بذلك.

♦ رجاء المشاركة في استبيان أخبار الأمم المتحدة لعام 2021

     اضغطوا على  الرابط لنتعرف على آرائكم.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني. 

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

اليمن: مجلس الأمن يدين التصعيد في مأرب والهجمات عبر الحدود ضد السعودية

16 نيسان/أبريل 2021
السلم والأمن

أدان أعضاء مجلس الأمن التصعيد المستمر في مأرب، وأشاروا إلى أنه يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعرّض أكثر من مليون نازح داخليا لخطر جسيم، ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية في وقت يتحدّ المجتمع الدولي بشكل متزايد لإنهاء النزاع.

مفوضية اللاجئين تحذر من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في محافظة مأرب اليمنية نتيجة تصاعد حدة القتال

16 نيسان/أبريل 2021
السلم والأمن

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء سلامة السكان المدنيين في مأرب باليمن مع تصاعد حدة النزاع في المحافظة.