 

الأمم المتحدة: وصول مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى إلى شمال غرب سوريا هذا الأسبوع

© UNICEF/Khaled Akacha
أطفال يلهون في أحد مخيمات النزوح في شمال غرب سوريا.
16 نيسان/أبريل 2021
المساعدات الإنسانية

أكدت الأمم المتحدة وصول عشرات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية من تركيا إلى المناطق الواقعة في شمال غرب سوريا، عبر معبر باب الهوى، ويتم التخطيط لعدد أكبر من الشحنات في الأسابيع المقبلة.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه فيما يتعلق بالعمليات عبر الحدود "أرسلنا يوم الأربعاء 54 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية من تركيا إلى شمال غرب سوريا، عبر معبر باب الهوى.. ويتم التخطيط لعدد أكبر من الشحنات في الأسابيع المقبلة".

وأكد دوجاريك أن هذه الشاحنات هي بعض من المئات التي تقدمها الأمم المتحدة كل شهر مع المساعدة الضرورية والمنقذة للحياة. وفي آذار/مارس، تم إرسال 920 شاحنة أوصلت مساعدات إنسانية إلى شمال غرب سوريا.

وتقدّر الأمم المتحدة أن المساعدات عبر الحدود تمثّل ما يصل إلى 50% من جميع عمليات تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود. ويحتاج 4.2 مليون شخص في شمال غرب سوريا (أي أكثر من 75% من السكان) للمساعدات الإنسانية. وتصل المساعدات عبر الحدود إلى 85% من هؤلاء الأشخاص كل شهر.

وقال دوجاريك: "نعتقد أن تجديد التفويض بتسليم المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافية في وقت لاحق من هذا العام أمر ضروري".

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