 

الأمم المتحدة: "تفاؤل حذر" بالاقتراب من حل فيما يتعلق بخزان صافر العائم في اليمن

UNMHA
فرق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تقوم بدورية مراقبة في الحديدة القريبة من خزان صافر الذي يهدد بمخاطر بيئية. (أرشيف)
9 نيسان/أبريل 2021
السلم والأمن

أعربت الأمم المتحدة عن "تفاؤل حذر" بالاقتراب أكثر من حل، بعد إجراء "بعض المناقشات البنّاءة" مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء باليمن هذا الأسبوع، فيما يتعلق بخزان صافر العائم.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، على أن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لحل جميع القضايا اللوجستية والترتيبات الأمنية العالقة.

وقال: "أجرت الأمم المتحدة بعض المناقشات البنّاءة مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء هذا الأسبوع، وهي متفائلة بحذر بأننا نقترب أكثر من حل".

ونقل فرحان عن المتحدث الرسمي أن ثمّة حاجة إلى حل جميع القضايا العالقة "قبل أن نتمكن من تخصيص أموال مانحة إضافية لاستئجار السفن والمضي قدما في المهمة الفنية".

وقال فرحان حق: "يبدو أننا نسير في هذا الاتجاه". وأعرب المتحدث عن أمله في الحصول على المزيد من الأخبار حول هذا قريبا. أضاف أن الأمم المتحدة تود أيضا تسليط الضوء على الضرورة الملحة للتحرك في أسرع وقت ممكن".و

وعندما يتم وضع الترتيبات اللوجستية، ستظل الأمم المتحدة بحاجة إلى وقت لحجز السفن وتأكيد الطواقم، ونشر المعدات واتخاذ جميع الترتيبات الضرورية الأخرى.

وقال حق: "كلما أسرعنا في الاتفاق على كل شيء، أسرع هذا العمل في البدء".

♦ رجاء المشاركة في استبيان أخبار الأمم المتحدة لعام 2021  

       اضغطوا على الرابط لنتعرف على آرائكم.  

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني. 

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان دخول الواردات الأساسية إلى اليمن

24 آذار/مارس 2021
المساعدات الإنسانية

شددت الأمم المتحدة على ضرورة السماح بدخول الواردات التجارية إلى اليمن، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والمواد الطبية، بكميات كافية عبر جميع الموانئ وإزالة العوائق أمام التوزيع المحلي.

قلق أممي من تعثر الوصول لخزان صافر في اليمن وسط مخاوف من حدوث تسرب كبير

3 شباط/فبراير 2021
السلم والأمن

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الدلائل التي تشير إلى أن سلطات الأمر الواقع الحوثية (أنصار الله) تفكر في "مراجعة" موافقتها الرسمية على وصول بعثة الأمم المتحدة لناقلة النفط صافر.

 