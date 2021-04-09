الأمم المتحدة: "تفاؤل حذر" بالاقتراب من حل فيما يتعلق بخزان صافر العائم في اليمن

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، على أن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لحل جميع القضايا اللوجستية والترتيبات الأمنية العالقة.

وقال: "أجرت الأمم المتحدة بعض المناقشات البنّاءة مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء هذا الأسبوع، وهي متفائلة بحذر بأننا نقترب أكثر من حل".

ونقل فرحان عن المتحدث الرسمي أن ثمّة حاجة إلى حل جميع القضايا العالقة "قبل أن نتمكن من تخصيص أموال مانحة إضافية لاستئجار السفن والمضي قدما في المهمة الفنية".

وقال فرحان حق: "يبدو أننا نسير في هذا الاتجاه". وأعرب المتحدث عن أمله في الحصول على المزيد من الأخبار حول هذا قريبا. أضاف أن الأمم المتحدة تود أيضا تسليط الضوء على الضرورة الملحة للتحرك في أسرع وقت ممكن".و

وعندما يتم وضع الترتيبات اللوجستية، ستظل الأمم المتحدة بحاجة إلى وقت لحجز السفن وتأكيد الطواقم، ونشر المعدات واتخاذ جميع الترتيبات الضرورية الأخرى.

وقال حق: "كلما أسرعنا في الاتفاق على كل شيء، أسرع هذا العمل في البدء".