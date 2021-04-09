 

الأمين العام يقدّم تعازيه لملكة وشعب المملكة المتحدة على رحيل الأمير فيليب

UN Photo/Evan Schneider
الأمير فيليب، دوق أدنبره (يسار)، يجتمع مع الأمين العام السابق كوفي عنان (يمين) في إدنبره (تموز/يوليو 2005).
9 نيسان/أبريل 2021
شؤون الأمم المتحدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن حزنه على وفاة الأمير فيليب دوق إدنبره، زوج الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، قدّم السيّد غوتيريش تعازيه للملكة إليزابيث، وشعب المملكة المتحدة. وذكر البيان أن دوق إدنبره، كقرين للملكة، دعمها في واجباتها لأكثر من 60 عاما.

وأثنى الأمين العام على دوق إدنبره لعمله النشط من أجل خير البشرية. وأضاف البيان أن الأمير فيليب "اشتهر بتفانيه في الأعمال الخيرية بصفته راعيا لحوالي 800 منظمة، ولاسيّما تلك التي تركز على البيئة والصناعة والرياضة والتعليم".

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