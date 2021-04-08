 

الأمم المتحدة: عدد الإصابات بكوفيد-19 في اليمن يتضاعف خلال شهر واحد فقط

MFD/Elyas Alwazir
التباعد البدني في اليمن خلال جائحة كوفيد-19 عام 2020.
8 نيسان/أبريل 2021
الصحة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في اليمن "تضاعف في شهر واحد فقط"، مؤكدا أن ذلك يشير إلى تصاعد خطير ومقلق للفيروس.

وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي من نيويورك، إنه تم توثيق أكثر من 5,000 حالة مصابة بمرض كـوفيد-19 منذ بداية الجائحة. وأضاف أن الوفيات آخذة في الارتفاع، حيث تم تسجيل ما يقرب من ألف حالة وفاة حتى الآن. وقال: "تم تأكيد ثلث هؤلاء منذ منتصف آذار/مارس".

وأضاف دوجاريك أن هذه الأرقام "هي استهانة إلى حدّ كبير بعبء المرض الفعلي في البلاد، بسبب محدودية القدرة على الاختبار ونقص الإبلاغ، فضلا عن تحديات الوصول إلى أي علاج".

وأشار إلى أن شركاء الصحة "يعملون بجد لتوسيع نطاق الدعم، بما في ذلك من خلال تعزيز المراقبة والاختبار الموسع وتوفير الأدوية والإمدادات الأساسية".

وأضاف دوجاريك أن الجهود جارية لتطعيم الفئات ذات الأولوية بعد وصول الدفعة الأولى من الجرعات. وقال إن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن "التي تسعى للحصول على 3.85 مليار دولار تم تمويلها بنسبة 13%" حتى اليوم.

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