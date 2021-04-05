الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن ودوره في الشرق الأوسط

5 نيسان/أبريل 2021
ردا على أسئلة الصحفيين حول الأحداث التي شهدها الأردن خلال اليومين الماضيين، قال المتحدث باسم الأمين العام إن الأمم المتحدة تتابع الوضع عن كثب، مؤكدا الدعم لاستقرار الأردن الذي يعد "شريكا رئيسيا ومهما للمنظمة الأممية في الشرق الأوسط".
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن الأردن يقوم بدور حيوي في الشرق الأوسط وعلى صعيد السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الأهمية الحيوية لاستقرار المملكة.
وفي مؤتمره الصحفي اليومي أشار دوجاريك إلى استضافة الأردن لأكثر من 650 ألف لاجئ سوري.
وقال إن الأردن يظل شريكا قويا للأمم المتحدة عبر دعمه لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وأكثر من عشرين وكالة أممية أخرى.