الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن ودوره في الشرق الأوسط

ردا على أسئلة الصحفيين حول الأحداث التي شهدها الأردن خلال اليومين الماضيين، قال المتحدث باسم الأمين العام إن الأمم المتحدة تتابع الوضع عن كثب، مؤكدا الدعم لاستقرار الأردن الذي يعد "شريكا رئيسيا ومهما للمنظمة الأممية في الشرق الأوسط".

