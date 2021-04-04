الأمين العام يدعو إلى إكمال مهمة القضاء على الألغام خلال العقد الحالي

ويُذكر أن عدد الدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد يبلغ أكثر من 160 دولة. ودعا الأمين العام أنطونيو غوتيريش بقية الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية دون تأخير.

وفي رسالة بمناسبة اليوم الدولي، قال غوتيريش "إن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع تؤثر بصورة جائرة على الضعفاء والنازحين قسراً والمحرومين والأطفال. وتعرقل الحلول السلمية وتعيق الاستجابات الإنسانية وتشكل عقبة أمام التنمية المستدامة والشاملة للجميع".

وأعرب عن أسفه لعودة الألغام من جديد في بعض الأحيان بعد إحراز تقدم في إزالتها. وشدد على ضرورة عدم الاكتفاء بمجرد الدعوة والحملات الرامية إلى التوعية بالأخطار التي تشكلها الألغام الأرضية.

وقال إن مـيثاق الأمم المتحدة يدعو إلى إكمال العمل، أي مسح المناطق التي توجد بها تلك الأجهزة الفتاكة وتنظيفها منها ثم تدميرها.

ودعا إلى العمل لجعل العقد الحالي هو "العقد الأخير الذي نحتاج فيه إلى تكريس أنفسنا لهذه المهمة".

المزيد عن اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام.