الأمين العام للأمم المتحدة يعيّن البولندية يوانا فرونتسكا منسقة خاصة للبنان

وتتمتع السيّدة فرونتسكا بخبرة تزيد عن 25 عاما في الدبلوماسية والأمن الدولي وشؤون الشرق الأوسط، وعملت منذ عام 2017 ممثلة دائمة لبولندا لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال عضوية بولندا في مجلس الأمن الدولي (2018-2019).

وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام إلى أن السيّدة فرونتسكا تتسلم مهام عملها خلفا للسيّد يان كوبيش (من جمهورية سلوفاكيا) الذي عيّنه الأمين العام في كانون/الثاني يناير مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك، وقال البيان إن "الأمين العام يشعر بالامتنان له على التزامه وقيادته".

خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي

وقد حصلت السيّدة يوانا فرونتسكا على درجة دكتوراة في الفلسفة العربية ودرجة الماجستير في فقه اللغة العربية من جامعة وارسو، كما أجرت بحثا حول الشرق الأوسط والشؤون الإسلامية في مركز الدراسات والتوثيق الاقتصادي والقانوني في القاهرة، وفي الأكاديمية البولندية للعلوم. وتتقن فرونتسكا اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبولندية.

وقد عملت في السابق وكيلة وزير الخارجية للدول العربية والأفريقية، والتعاون الإنمائي والعلاقات البولندية مع الأمم المتحدة في وزارة الخارجية البولندية (2015-2017). وترأست وفد الاتحاد الأوروبي إلى الأردن (2011-2015)، وشغلت منصب سفيرة بولندا إلى المغرب (2005-2010) ومصر (1999-2003)، وعملت سابقا سفيرة غير مقيمة لبولندا في موريتانيا (2006-2010) والسودان (2000-2003).

كما شغلت منصب مديرة لأمانة وزارة خارجية بولندا (2003-2005)، ومديرة إدارة أفريقيا والشرق الأوسط (1998-1999) ونائبة لمدير إدارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية البولندية (1996-1998).

في حزيران/يونيو عام 2018 أجرينا حوارا مع السيدة فرونتسكا في إطار فعالية حول حماية الأطفال في مناطق الصراع.