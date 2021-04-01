كوفاكس: مصر تتلقى أكثر من 850 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

ووفقا لوزارة الصحة المصرية فإن أول فئات السكان التي ستتلقى هذه اللقاحات، هم العاملون في المجال الطبي وكبار السن وذوو الأمراض المزمنة. وأعربت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد عن شكرها لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف لدعمهما المستمر لخطة مصر لاحتواء جائحة مرض فيروس الكورونا.

وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن هذا الدعم يستمر بوصول الشحنة الأولى من لقاحات كوفيد-19 إلى مصر في إطار الاتفاق مع كوفاكس وبالتعاون من تحالف غافي للقاحات. ويشمل الاتفاق توفير 40 مليون لقاح من المقرر وصولهم إلى مصر تباعا.

وقالت دكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر إن وصول لقاحات كوفيد-19 إلى مصر عبر كوفاكس، خطوة تاريخية للتضامن البشري أثناء الوقت غير المسبوق الذي يمر به العالم. وأضافت أنها خطوة مهمة لضمان التوزيع العادل للقاحات بأنحاء العالم.

وبالنسبة للمراجعة العلمية الدقيقة، أشارت القصير إلى أن منظمة الصحة العالمية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاحات بناء على سلامتها وفعاليتها.

وشددت على ضرورة مواصلة اتباع إجراءات الوقاية الفعالة والتدابير الاجتماعية مثل تجنب الازدحام وخاصة في الأماكن المغلقة، والتباعد الجسدي، واستخدام الكمامات إلى أن يتم تطعيم غالبية الناس.

وأكد جيريمي هوبكنز ممثل اليونيسف في مصر أهمية تطعيم العاملين في المجال الطبي، وقال: "إنهم على الخطوط الأمامية في المعركة ضد فيروس الكورونا. إنه سباق مع الزمن لإنهاء جائحة الكورونا وتطعيم الناس، وفي هذا السباق من الضروري توفير أكبر عدد ممكن من اللقاحات الآمنة والفعالة للعاملين في المجال الطبي".

ويمثل إنشاء مرفق كوفاكس إقرارا جماعيا بالحاجة إلى التوزيع العادل للقاحات.