الأمين العام يبدي امتنانه لدعم عُمان لجهود الأمم المتحدة في اليمن

وأعرب غوتيريش عن امتنانه للسلطان هيثم بن طارق لدعمه البنـّاء والأساسي للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس. وأشار البيان إلى أن غريفيثس يعمل على تأمين وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، وإعادة فتح مطار صنعاء، وضمان التدفق المنتظم للوقود وغيره من السلع إلى اليمن عبر ميناء الحديدة.

وقال الأمين العام إن مبعوثه الخاص يعمل أيضا على الانتقال إلى عملية سياسية جامعة للتوصل إلى تسوية شاملة يتم التفاوض عليها من أجل إنهاء الصراع.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم ادخار أي جهد لتخفيف معاناة الشعب اليمني ولإنهاء الصراع المدمر، وتمهيد الطريق لتحقيق السلام العادل والمستدام.

وأعرب الأمين العام عن تطلعه لمواصلة العمل مع سلطنة عمان والشركاء الآخرين لتحقيق هذا الهدف.