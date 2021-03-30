سوريا: ترحيب كبير بتعهدات بروكسل الخامس التي فاقت تعهدات العام الماضي

وذكر بيان مشترك صادر عن الرئيسين المشاركين للمؤتمر- الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي- أن مؤسسات مالية دولية ومانحين دوليين أعلنوا قرابة 7 مليار دولار على شكل قروض ميسّرة.

وقد رحب المؤتمر بحرارة بما قدمه المجتمع الدولي من أموال فاقت التعهدات التي تم إعلانها في مؤتمر بروكسل الرابع لعام 2020.

هذا واتفقت الرئاسة المشتركة والمانحون الرئيسيون على الاستمرار في توسيع قاعدة الموارد وضمان المزيد من التقيّد بالمواعيد المحددة وإمكانية التنبؤ بتوفير المعونات ومرونتها واتساقها وفعاليتها.

التزام سياسي وإنساني ومالي حو الشعب السوري

اليوم، الأمم المتحدة وشركاؤنا والمانحون اجتمعوا وأكدوا مبلغ 4.4 مليار دولار لتمويل العمليات الإنسانية في سوريا والمنطقة لعام 2021.



وكيل الأمين العام @UNReliefChief شكر أيضا الاتحاد الأوروبي @eu_eeas وكل من ساهم في المؤتمر اليوم.



#سوريا10 #مع_سوريا https://t.co/vDaxJgA0nY — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 30, 2021

وفي تغريدة له عبر تيوتر، عقب إعلان التعهدات، رحب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، بنتائج المؤتمر.

وشكر الاتحاد الأوروبي وكل من ساهم اليوم في تقديم التبرعات للمساعدة في تخفيف الأزمة في سوريا ودول الجوار.

وقال: "اليوم، الأمم المتحدة وشركاؤنا والمانحون اجتمعوا وأكدوا مبلغ 4.4 مليار دولار لتمويل العمليات الإنسانية في سوريا والمنطقة لعام 2021."

ويعد مؤتمر بروكسل الخامس المؤتمر الدولي التاسع المكرس للأزمة السورية بعد الفعاليات التي انعقدت في الكويت بين عامي 2013 و2015 ولندن في عام 2016 وبروكسل بين 2017 و2020.

وأكد المؤتمر التزام المجتمع الدولي سياسيا وإنسانيا وماليا نحو الشعب السوري.

كما جدد دعم المجتمع الدولي الثابت للبلدان المجاورة لسوريا في تناول التحديات وليدة الصراع المباشرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى غيرها من التحديات الصعبة التنموية والاقتصادية الاجتماعية وتداعيات جائحة كوفيد-19.

حل سياسي يستند إلى بيان جنيف والقرار 2254

وأعاد المؤتمر التأكيد أن حلا مستداما للصراع السوري يمكن أن يستند فقط إلى بيان جنيف (2012) وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (2015) بالكامل.

ويدعو هذا القرار إلى عملية سياسية بقيادة السوريين وملكيتهم وبتسهيل من الأمم المتحدة، بغية الوصول إلى تسوية سياسية تلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة، ونوه المؤاتمر في هذا الصدد بجهود المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون.

وشدد المؤتمر على أهمية مشاركة النساء السوريات على نحو كامل وهادف في كافة مراحل العملية السياسية بتمثيل تبلغ نسبته 30% على الأقل، بهدف تحقيق التكافؤ.

كما أكد المشاركون في المؤتمر التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

نشير إلى أن مؤتمر بروكسل الخامس قد ضمّ 79 وفدا بما في ذلك 52 دولة و8 منظمات إقليمية ومؤسسات مالية ودولية، إضافة إلى 16 وكالة من وكالات الأمم المتحدة و3 منظمات إنسانية.