لجنة أممية تحث إسرائيل على تيسير لقاحات كوفيد-19 للشعب الفلسطيني

وبعد المشاورات السنوية الأخيرة مع الدول الأعضاء، أعربت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة عن قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل، بينما تتبرع بفائض لقاحات كـوفيد-19 إلى الخارج، فشلت في الوفاء بمسؤولياتها القانونية الدولية والتزامها بضمان تطعيم السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان، قالت اللجنة إن عدد اللقاحات التي حصل عليها الشعب الفلسطيني حتى الآن لا يمثل سوى "قطرة في بحر" بالنسبة لاحتياجات التطعيم واحتواء جائحة كوفيد-19.

ودعت اللجنة الخاصة إسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال، إلى الامتثال على وجه السرعة بالتزاماتها القانونية الدولية، لضمان حصول الفلسطينيين والسوريين الذين يعيشون تحت الاحتلال على اللقاحات المتاحة، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة.