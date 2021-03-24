الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان دخول الواردات الأساسية إلى اليمن

وفي المؤتمر الصحفي اليومي أشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى ما أفيد عن قرار الحكومة اليمنية بشأن السماح لأربع ناقلات للنفط بدخول ميناء الحديدة. وقال إن القرار خطوة في الاتجاه السليم في ظل استمرار شح الوقود بأنحاء اليمن.

وأضاف حق أن الوقود مهم أيضا لنقل المواد الغذائية وضخ المياه وتوفير الخدمات الأساسية وتشغيل شبكات الكهرباء. وذكر أن الناس في حاجة ماسة للغاز لطهي الطعام وخاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأبدى المتحدث القلق إزاء ما تردد عن إعلان الحوثيين (أنصار الله) مسؤوليتهم عن شن هجوم بطائرة مُسيرة أمس على مطار أبها في المملكة العربية السعودية. وأدان كل الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية الأساسية المدنية.

وشجع جميع المعنيين على الامتناع عن ارتكاب أعمال تضر بجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس، ودعاهم إلى مواصلة العمل لتعزيز العملية السياسية من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع.