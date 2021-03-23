اللجنة الرباعية تجتمع لبحث استئناف المفاوضات وتحقيق حل الدولتين

وذكر بيان صحفي صادر عن اللجنة الرباعية أن ذلك يتضمن اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز حرية وأمن وازدهار الفلسطينيين والإسرائيليين، "الذي يعد أمرا مهما في حد ذاته".

وأضاف البيان أن المبعوثين ناقشوا أيضا الوضع على الأرض، وخاصة في ظل جائحة كـوفيد-19، والتفاوت غير المستدام في التنمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضرورة أن تمتنع الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة.