لبنان: دعوة أممية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

جاء ذلك في بيان صادر اليوم قالت فيه: "يجب المضي قدماً بهذه الخطوة التي لم تعد قابلة للتأجيل بعد الآن".

ومع تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وتدهور الوضع المالي وتفشي حالة الفقر وانعدام الأمن الغذائي بين الناس، دعت السيدة رشدي القادة اللبنانيين إلى ترك خلافاتهم جانباً وتحمل مسؤولياتهم وإنهاء حالة الشلل القائم والاستماع إلى دعوات اللبنانيين اليائسة، وصولاً إلى توفير الحلول للشعب اللبناني.

الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشعب اللبناني

وكانت نجاة رشدي قد أعربت أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي عن قلقها العميق إزاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان.

وفي إشارة إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية والمصاعب التي يشعر بها غالبية الشعب اللبناني، شددت رشدي على ضرورة أن تتحرك السلطات اللبنانية بشكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة وضمان الحكم الرشيد.

وأكدت السيدة رشدي في بيانها الصادر اليوم أن الأمم المتحدة تبقى ملتزمة بدعم الشعب اللبناني واستقرار البلد واستقلاله السياسي وسيادته.