الأمم المتحدة ترحب بإعلان السعودية عن خطوات للمساعدة في إنهاء الصراع في اليمن

ونقل بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ترحيب الأمين العام بجميع الخطوات الهادفة إلى تقريب الطرفين من التوصل إلى حل للنزاع تماشياً مع الجهود التي يبذلها مبعوثه الخاص مارتن غريفيثس للاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن وإعادة فتح مطار صنعاء والدخول المنتظم للوقود وغيره من السلع عبر ميناء الحديدة والانتقال إلى عملية سياسية جامعة للوصول إلى تسوية شاملة عن طريق التفاوض لإنهاء النزاع.

وأضاف البيان أن اليمنيين، مع دخول النزاع عامه السابع، ما زالوا يرزحون تحت وطأة وضع إنساني مأساوي تلوح في أفقه مجاعة كبرى يقابلها استمرار النقص الحاد في تمويل جهود الإغاثة.

وأكد الأمين العام على ضرورة وضع احتياجات الشعب اليمني قبل جميع الاعتبارات الأخرى، ودعا إلى السماح بدخول سفن الوقود بشكل عاجل إلى ميناء الحديدة وإزالة كل العراقيل أمام توزيع الوقود محلياً.

وحث الأمين العام الطرفين على اغتنام هذه الفرصة والعمل مع مبعوثه الخاص للسير قدما بنوايا حسنة دون أي شروط مسبقة. وجدد التأكيد على ضرورة أن تبذل جميع الجهات الفاعلة وكل الأطراف المعنية قصارى جهودها لتسهيل التوصل إلى اتفاق فوري يعيد اليمن إلى مسار السلام.

