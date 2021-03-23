وصول عدد إصابات كوفيد-19 في اليمن إلى أعلى مستوياته

23 آذار/مارس 2021
أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل 140 إصابة بمرض كوفيد-19 في اليمن أمس وهو أكبر عدد من الإصابات في اليمن منذ بدء الجائحة العام الماضي.
ووصلت عدد الإصابات المسجلة بالمرض في اليمن حتى الآن إلى 3422. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن هذا الاتجاه المتصاعد في عدد الإصابات يثير القلق، إذ يشير إلى ارتفاع حالات كوفيد-19 هناك بنسبة تفوق 50% مقارنة بالشهر الماضي.
وأضاف، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن هذه الأرقام لا تعكس بشكل دقيق العدد الحقيقي للإصابات لأن معدل الإبلاغ عن الإصابات متدن لعدة عوامل منها محدودية قدرات إجراء الاختبارات والتردد في طلب الفحص والعلاج.