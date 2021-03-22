الأمين العام يدين موجة الهجمات شمال غربي سوريا

وكانت الأمم المتحدة قد قدمت الدعم لمستشفى غرب محافظة حلب، ضُرب بقذائف المدفعية يوم الأحد. وأشار تقرير صادر عن المتحدث باسم الأمين العام إلى تقارير أفادت بقصف أحد الأحياء السكنية في مدينة حلب مما أدى إلى وقوع ضحايا من المدنيين، بالإضافة إلى القصف الجوي قرب مناطق مكتظة بمخيمات النازحين داخليا.

وقد أُبلغ عن حدوث قصف جوي أيضا قرب باب الهوى على الحدود التركية السورية، حيث يجري توزيع مساعدات الأمم المتحدة المنقذة للحياة عبر الحدود.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة الحاجة إلى وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، ودعا كل الأطراف إلى تجديد التزامها على الفور بوقف الأعمال العدائية.