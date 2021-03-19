منظمة الصحة العالمية تشدد على مأمونية أسترازينيكا وأهمية اللقاحات في السيطرة على جائحة كوفيد-19

وأشارت المنظمة إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض تتناقص في الوقت الحالي ولكن بمعدل أبطأ فيما ترتفع حالات الإصابة بمرض كـوفيد-19 في معظم المناطق.

وفي المؤتمر الصحفي الاعتيادي، قال د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "هذه اتجاهات مقلقة حيث نستمر في رؤية متغيّرات الفيروس مع فتح المجتمعات والتداول غير العادل للقاحات".

بحسب الإحصائيات، حتى تاريخ 17 آذار/مارس، تم الإبلاغ عن أكثر من 120 مليون إصابة بكوفيد-19، وأكثر من مليوني وفاة، على الصعيد العالمي.

لقاح أسترازينيكا آمن

شدد خبراء منظمة الصحة العالمية على أن اللقاح يظل الأداة المهمة في منع المزيد من المرض والوفاة والسيطرة على الجائحة. وقد اجتمعت اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية العالمية المعنية بمأمونية اللقاحات، في 16 و19 آذار/مارس 2021 لمراجعة المعلومات المتاحة والمعطيات حول حدوث جلطات الدم وانخفاض الصفائح الدموية لدى بعض الأشخاص بعد تلقي جرعات لقاح أسترازينيكا.

وحتى الآن، تم إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا في أوروبا، وأكثر من 27 مليون جرعة من كوفيشيلد (لقاح أسترازينيكا المصنع في معهد سيروم الهندي) تم إعطاؤها في الهند.

وتوصلت اللجنة الفرعية إلى نتيجة مفادها بأن لقاح أسترازينيكا (وكوفيشيلد) لا يزال يتمتع بإمكانيات هائلة في منع العدوى وتقليل الوفيات في جميع أنحاء العالم، وأشارت اللجنة أيضا إلى أن البيانات المتاحة لا تشير إلى أي زيادة عامة في تخثر الدم.

كوفيد-19 يتسبب بجلطات دموية

من جهته، أوضح د. تيدروس أن كوفيد-19 هو مرض مميت ويمكن للقاح أسترازينيكا منعه. وأضاف يقول: "من المهم أيضا أن نتذكر أن كوفيد-19 نفسه يمكن أن يسبب جلطات دموية وانخفاض الصفائح الدموية".

وحث مدير عام منظمة الصحة العالمية الدول على الاستمرار في استخدام هذا اللقاح: "أسترازينيكا مهم بشكل خاص لأنه يمثل أكثر من 90% من اللقاحات التي يتم توزيعها عبر مرفق كوفاكس"، وأضاف أن ما يقرب من 150 دولة قد بدأت الآن في التطعيم، لكن لا تزال توجد عقبات خطيرة في زيادة الإنتاج والتوزيع.

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مخاوف الناس مشروعة

وردّا على أسئلة الصحفيين، أكد خبراء منظمة الصحة العالمية تفهمّهم لمخاوف الناس وشواغلهم إزاء سلامة اللقاحات.

وقال د. بروس إلوارد، كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه في أي وقت يتم طرح لقاح مثل هذا إلى الملايين من الأشخاص، تكون هناك "حوادث عرضية" وغيرها تحدث بموازاة الطرح.

وقال: "كما قلنا منذ البداية، سنواصل النظر في أي إشارة مهما كانت لتقييم هذه المنتجات. بالطبع ستكون هناك شواغل لدى السكان".

من جانبها، شددت رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، د. ماريا فان كيرخوف، على أهمية الاستمرار في التطعيم، ولكن أيضا الإقرار بمخاوف الناس وتساؤلاتهم. وقالت: "هذا طبيعي وجيد، ولكن يجب التأكيد على الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، حتى تجدوا معلومات بشأن كل ما يثير الشواغل والإجابات عن الأسئلة".

وأكد الخبراء على أهمية دور اللقاحات في إنهاء الجائحة، تماما مثل التباعد البدني وغسل اليدين وتنظيفهما وتجنب المناطق المكتظة وفتح النوافذ والتزام آداب السعال.

تقرير بشأن مصدر كوفيد-19

وردّا على سؤال بشأن تقرير الخبراء فيما يتعلق بنشأة كوفيد-19، قال د. بيتر بن أمبارك، عضو الفريق المستقل الذي توجه للصين للبحث في نشأة فيروس كورونا، إن العمل على التقرير لا يزال متواصلا، ويستغرق وقتا وخاصة بسبب جهود الترجمة بين اللغتين الصينية والإنجليزية، "ولكننا نأمل ونسير في اتجاه إصدار التقرير الأسبوع المقبل. ولكن، بدون ضمان بنسبة 100%".