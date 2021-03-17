شركاء الإغاثة الإنسانية يطلقون نداء عاجلا لتفادي المجاعة في اليمن

ديفيد غريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن قال إن الصراع الذي دام لأكثر من 6 سنوات، خلف آثارا وخيمة على الناس. وأضاف أن اليمنيين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية العاجلة للتخلص من الجوع وللوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وقال في بيان صحفي "إن اليمن يقترب من نقطة اللا عودة، وإذا اتخذنا الخيار الخاطئ الآن، سيعاني من أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود. ما سيختار المانحون فعله في الفترة المقبلة ذو أهمية بالغة. إنه خيار بين التمويل الكامل للعمليات الإنسانية أو عدم القيام بأي شيء ومشاهدة اليمن وهو يغرق في المجاعة".

وحث غريسلي الدول المانحة وشركاء العمل الإنساني في اليمن على تقديم الدعم العاجل، وقال إأن اليمن لا يحتمل الانتظار.

وتركز استراتيجية خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021 على ثلاثة أهداف ذات أولوية هي: منع تفشي الأمراض والحد من الاعتلالات والوفيات، ومنع المجاعة وسوء التغذية واستعادة سبل كسب العيش، وحماية ومساعدة المدنيين.