بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تدعو الأطراف إلى استئناف الحوار لإنهاء العنف

وقالت البعثة، في بيان صحفي، إن تلك الأعمال تعد انتهاكا لاتفاقية سـتوكهولم وإنها تؤثر بشدة على السكان. وأعربت عن أسفها للخسائر والإصابات التي لحقت بالمدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال، خلال هذه الحوادث.

ودعت البعثة الأطراف إلى استئناف الحوار لوقف العنف المتصاعد في الحديدة من أجل إنهاء معاناة المدنيين. وشددت على الأهمية القصوى لاستئناف عمل الآليات المشتركة التي توفر إطار العمل اللازم للتهدئة، من أجل منع مثل هذا العنف ولحماية المدنيين الذين تحملوا وطأة هذه الأعمال العدائية الأخيرة.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أنها تواصل جهودها لدعم الأطراف للالتقاء والتنفيذ الكامل لبنود اتـفاق الحديدة، مع تذكيرهم بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.