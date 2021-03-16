 

بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تدعو الأطراف إلى استئناف الحوار لإنهاء العنف

UNICEF/Taha Almahbashi
طفلة تعاني من سوء التغذية الحاد ومضاعفات الحمى والإسهال - الحديدة - اليمن.
16 آذار/مارس 2021
السلم والأمن

أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عن قلقها إزاء تصاعد العنف في محافظة الحديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك الضربات الجوية والقصف المدفعي على المناطق السكنية.

وقالت البعثة، في بيان صحفي، إن تلك الأعمال تعد انتهاكا لاتفاقية سـتوكهولم وإنها تؤثر بشدة على السكان. وأعربت عن أسفها للخسائر والإصابات التي لحقت بالمدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال، خلال هذه الحوادث.

ودعت البعثة الأطراف إلى استئناف الحوار لوقف  العنف المتصاعد في الحديدة من أجل إنهاء معاناة المدنيين. وشددت على الأهمية القصوى لاستئناف عمل الآليات المشتركة التي توفر إطار العمل اللازم للتهدئة، من أجل منع مثل هذا العنف ولحماية المدنيين الذين تحملوا وطأة هذه الأعمال العدائية الأخيرة.

 

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أنها تواصل جهودها لدعم الأطراف للالتقاء والتنفيذ الكامل لبنود اتـفاق الحديدة، مع تذكيرهم بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

 
 

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