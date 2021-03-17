 

تقرير أممي: تعطيل الخدمات خلال كوفيد-19 ربما أسفر عن وفاة آلاف الأطفال والأمهات في جنوب آسيا

UNICEF/Siegfried Modola
طفل تحقق من إصابته بسوء التغذية في إحدى العيادات التي تدعمها اليونيسف في بنغلاديش.
17 آذار/مارس 2021
الصحة

يسلط تقرير للأمم المتحدة الضوء على الاضطرابات التي لحقت بالخدمات الصحية في دول جنوب آسيا بسبب جائحة كوفيد-19، ويشير إلى أن الاضطرابات ربما ساهمت في 239 ألف حالة وفاة إضافية بين الأمهات والأطفال.

وبحسب التقرير المشترك بين اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن التقليصات الشديدة في توافر خدمات الصحة العامة الأساسية واستخدامها في جنوب آسيا بسبب جائحة كـوفيد-19 ربما ساهمت فيما يُقدّر بنحو 228 ألف حالة وفاة إضافية للأطفال عام 2020، ومن المتوقع حدوث نحو 11 ألف حالة وفاة إضافية للأمهات.

تعطيل البرامج للسيطرة على الجائحة

يذكر التقرير أنه تم إغلاق العيادات والمرافق الصحية الأخرى، وتعليق العديد من برامج الصحة والتغذية الحيوية، حيث تكافح منطقة جنوب آسيا لاحتواء حالات كوفيد-19، التي بلغت 11 مليونا بنهاية عام 2020.

ووفقا للمدير الإقليمي لليونيسف في جنوب آسيا، جورج لاريا-أدجي، فقد كان تأثير انخفاض الخدمات الحيوية مدمرا على صحة وتغذية أفقر الأسر: "من الضروري للغاية استعادة هذه الخدمات بالكامل للأطفال والأمهات الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، وفعل كل ما أمكن لضمان شعور الناس بالأمان عند استخدامها".

وتشمل تداعيات الجائحة على الخدمات الصحية انخفاضا بنسبة 80% في عدد الأطفال الصغار الذين عولجوا من سوء التغذية الحاد الوخيم في نيبال وبنغلاديش، وانخفاضا حادّا في تحصين الأطفال في باكستان والهند.

دعوة لمساعدة الأشد فقرا

World Bank/Scott Wallace
النساء يعملن خلال موسم الحصاد في دول جنوب آسيا., by World Bank/Scott Wallace

يدعو التقرير إلى تطبيق برامج التحويلات النقدية للأسر الأشد فقرا، كما يدعو إلى جعل الخدمات الصحية الأساسية للحوامل والمراهقين والأطفال الصغار أولوية قصوى، وإلى تعزيز سلاسل التوريد لإيصال اللقاحات وأدوية الأطفال الأساسية الأخرى.

وترى د. بونام خيترابال سينغ، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمكتب جنوب شرق آسيا أن الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية ركيزة مهمة لاستراتيجية منظمة الصحة العالمية للاستجابة لكوفيد-19.

تعميق عدم المساواة

بحسب التقرير المشترك، فإن 420 مليون طفل في جنوب آسيا خارج المدرسة بسبب إجراءات السيطرة على الجائحة. ويحذر التقرير من احتمالية عدم عودة 4.5 مليون فتاة إلى المدرسة أبدا، وتعرّضهن لمخاطر بسبب عدم القدرة على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

وقال بيورن أندرسون، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في آسيا-المحيط الهادئ: "بالنظر إلى السياق الثقافي والاجتماعي لجنوب آسيا، يؤدي تعليق هذه الخدمات إلى تعميق عدم المساواة، ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة عدد وفيات الأمهات والمواليد. ومن المحتمل أيضا أن يكون هناك 3.5 مليون حالة حمل غير مقصود إضافية في هذه المنطقة".

ودول جنوب آسيا التي تضم أكبر عدد من السكان هي أفغانستان، بنغلاديش، نيبال، الهند، باكستان وسري لانكا.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

انطلاق أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة لبحث التحديات ومشاركة النساء في اتخاذ القرارات

15 آذار/مارس 2021
المرأة

تنطلق اليوم أعمال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة، التي تركز هذا العام على المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات.

اليونيسف: 12 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا في سوريا خلال 10 سنوات، أي طفل واحد كل 8 ساعات

12 آذار/مارس 2021
حقوق الإنسان

حذر ممثل اليونيسف في سوريا من أن الحرب لا تقضي على حاضر أطفال سوريا فحسب، لكنها تهدد مستقبلهم أيضا، مشيرا إلى أنه بعد 10 سنوات، ترك النزاع 90% من الأطفال السوريين في حاجة إلى المساعدة.