الأمم المتحدة تدين استمرار العنف ضد المتظاهرين المسالمين في ميانمار

وقال المكتب إن ذلك العدد يشمل 38 شخصا قُتلوا أمس الأحد و18 شخصا لقوا مصرعهم يوم السبت. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة استمرار العنف ضد المتظاهرين المسالمين، وانتهاكات أبسط حقوق الإنسان في ميانمار.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف الإقليمية، إلى الاتحاد معا تضامنا مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية.

كما أدانت كريستين شرانير بيرغينير المبعوثة الخاصة للأمين العام إلى ميانمار سفك الدماء فيما يواصل الجيش تحدي الدعوات الدولية، بما في ذلك نداء الأمين العام لضبط النفس وإجراء الحوار والاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.