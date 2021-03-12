 

الأمين العام يدين اختطاف طلاب في نيجيريا

UNICEF
طفل مدرسة في نيجيريا يعبر عن خوفه من التعرض للاختطاف.
12 آذار/مارس 2021
السلم والأمن

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة ما أفيد عن اختطاف مجموعة أخرى من الطلاب في نيجيريا. وحدثت الواقعة هذه المرة في الكلية الفيدرالية  لدراسات ميكنة الغابات في كادونا.

وحثّ السيّد أنطونيو غوتيريش السلطات على حماية المدارس وضمان الحق في التعليم في بيئة آمنة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم، إن الأمين العام على دراية بأن قوات الأمن النيجيرية أنقذت بعض الطلاب. وأضاف أن الأمين العام يدعو إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن الطلاب الذين ما زالوا في الأسر.

وقال المتحدث باسم الأمين العام إن الهجمات على المدارس والمرافق التعليمية الأخرى تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال وحقوق الإنسان بشكل أوسع. "يشدد الأمين العام على أن المدارس يجب أن تكون أماكن آمنة للأطفال للتعلم بدون خوف من العنف أو الاختطاف أو أي هجمات أخرى عليهم".

عمليات اختطاف مستمرة

في شباط/فبراير الماضي، تم اختطاف مئات الفتيات أثناء هجوم على مدرسة ثانوية في ولاية زمفارا في نيجيريا، وقد أطلق سراحهن في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أدانت الأمم المتحدة الهجوم الذي وقع على مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا في نيجيريا، واختطاف مئات الفتيان من قبل من يشتبه في أنها عصابات مسلحة. وقد أطلق سراحهم في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وكانت منظمة اليونيسف قد دعت في ذلك الوقت إلى تنفيذ التدخلات اللازمة لضمان سلامة المدارس وتمكين جميع الأطفال النيجيريين من التعلم دون خوف، مشددة على ضرورة أن تأخذ هذه التدخلات في الاعتبار الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المجتمعات المحلية في ضمان سلامة المدارس.

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