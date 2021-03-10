ليبيا: الأمم المتحدة ترحب بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة وحدة وطنية جديدة

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، صادر عصر اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، أثنى فيه الأمين العام على جهود أعضاء مجلس النواب ومنتدى الحوار السياسي الليبي في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.

كما حيا اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والسلطات المحلية في سرت لتأمين هذه الجلسة الهامة لمجلس النواب.

2/1 تهنئ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة موحدة جديدة، كما تحيي قيادة مجلس النواب وأعضائه على اجتماعهم التاريخي اليوم ودعم مصالح وطنهم وشعبهم. بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدما نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل. pic.twitter.com/5FXLfQjKCu — UNSMIL (@UNSMILibya) March 10, 2021

وفي بيانه حث السيد غوتيريش الحكومة الجديدة، بالتعاون مع مجلس النواب، "على تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي دون تأخير، ودفع الاستعدادات للانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 قدما، ومواصلة العمل نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إبرامه بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020."

وجدد الأمين العام دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.

من جهتها هنئت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) في تغريدة عبر توتير، الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة موحدة جديدة.

كما حييت قيادة مجلس النواب وأعضائه على اجتماعهم التاريخي اليوم ودعم مصالح وطنهم وشعبهم.

وقالت "بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدما نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل."

كما أثنت أونسميل على ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود الوطنية التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية التي دعمت هذه العملية بما في ذلك لجنة 5+5 وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة.