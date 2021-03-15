كوبيش: أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين خطوة مهمة نحو ليبيا موحدة وديمقراطية وذات سيادة

وذكر بيان صحفي صادر عن البعثة أن المبعوث الخاص هنأ رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، وحكومته والمجلس الرئاسي الجديد وحثهم على الإسراع بمعالجة التحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وأثنى الممثل الخاص على مجلس النواب وقيادته وأعضائه الذين "توحدوا مرة أخرى وأظهروا شعوراً عالياً بالمسؤولية الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم".

كما أثنى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا على الرئيس السابق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، السيد فائز السراج، "لقيادته وحنكته السياسية ولحرصه على ضمان انتقال سلس وسريع للسلطة".

وقال البيان الصحفي إن جلسة أداء اليمين اليوم جسدت حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع والسير معاً نحو الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والمساواة وتمكين المرأة والشباب، ونحو بناء دولة موحدة مستقلة ديمقراطية وذات سيادة، تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بشكل متساوٍ للجميع.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشركاؤها الدوليون عن استعدادهم التام لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشعب الليبي والمؤسسات الليبية.

