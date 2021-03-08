الأمم المتحدة تدين هجمات ضد السعودية وتبدي القلق إزاء ضربات جوية على صنعاء والحديدة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم من المقر الدائم في نيويورك، إن مثل هذه الأعمال "ضارة" لجهود الوساطة التي تبذلها المنظمة.

وفي حديثه للصحفيين، قال دوجاريك إن الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأضاف: "الأمر بسيط حقا، مثل هذه الإجراءات تضر جهود الوساطة التي يقوم بها مبعوثنا الخاص مارتن غريفيثس، الذي سيواصل العمل مع جميع الأطراف لدفع العملية السياسية إلى الأمام للتوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع".