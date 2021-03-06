الصومال: الأمين العام يدين بشدة الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع في مقديشو

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، صادر صباح اليوم السبت، تقدم السيد غوتيريش بأحر التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. كما "طالب بمحاكمة مرتكبي هذا الهجوم."

وجدد الأمين العام، في بيانه، تأكيد دعم وتضامن الأمم المتحدة الكاملين مع حكومة وشعب الصومال في مواجهة هذه الجرائم.

وأعرب عن اقتناعه بأن "العنف والهجمات العشوائية لن تثني الشعب الصومالي عن سعيه إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار".