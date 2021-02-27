 

الأمين العام يدين اختطاف مئات الفتيات في نيجيريا

IOM/Jorge Galindo
أطفال في مخيم للنازحين داخليا بمايدوغوري في ولاية بورنو بنيجيريا.
27 شباط/فبراير 2021
السلم والأمن

أدان أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة بشدة اختطاف أكثر من 300 فتاة أثناء هجوم على مدرسة ثانوية في ولاية زمفارا في نيجيريا.

 

ودعا غوتيريش إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الفتيات المختطفات وإعادتهن بسلام إلى أسرهن. وجدد التأكيد على أن الهجمات على المدارس وغيرها من المنشآت التعليمية تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال وحقوق الإنسان بشكل أوسع.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه شدد غوتيريش على ضرورة أن تبقى المدارس أماكن آمنة للأطفال ليتعلموا فيها بدون خوف من العنف.

وحث الأمين العام السلطات النيجيرية على عدم ادخار أي جهود لتقديم المسؤولين عن تلك الجريمة إلى العدالة. وجدد الإعراب عن تضامن ودعم الأمم المتحدة لحكومة وشعب نيجيريا في حربهم ضد الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة.

 

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