الأمين العام يدين اختطاف مئات الفتيات في نيجيريا

ودعا غوتيريش إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الفتيات المختطفات وإعادتهن بسلام إلى أسرهن. وجدد التأكيد على أن الهجمات على المدارس وغيرها من المنشآت التعليمية تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال وحقوق الإنسان بشكل أوسع.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه شدد غوتيريش على ضرورة أن تبقى المدارس أماكن آمنة للأطفال ليتعلموا فيها بدون خوف من العنف.

وحث الأمين العام السلطات النيجيرية على عدم ادخار أي جهود لتقديم المسؤولين عن تلك الجريمة إلى العدالة. وجدد الإعراب عن تضامن ودعم الأمم المتحدة لحكومة وشعب نيجيريا في حربهم ضد الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة.