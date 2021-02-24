في أعقاب عمليات الهدم في حمصة البقيعة، المنسقة الأممية تدعو إسرائيل إلى وقف جميع عمليات الهدم فورا

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الأربعاء في أعقاب زيارتها أمس إلى تجمّع حمصة البقيعة، الذي يمتدّ بضعة مئات من الأمتار داخل منطقة لإطلاق النار في شمال الضفة الغربية.

ودعت المنسقة الإنسانية في بيانها إسرائيل إلى "أن تسمح لمجتمع العمل الإنساني بتقديم المأوى والغذاء والمياه لهذه الفئة الأكثر ضعفا ولأولئك الأشخاص بالبقاء في منازلهم".

هدم متكرر

وأوضح البيان أنه وفقا للإجراءات القانونية المحلية الإسرائيلية، هدمت السلطات الإسرائيلية منازل وممتلكات الأسر التي تسكن هناك أو صادرتها "خمس مرات منذ مطلع شهر شباط/فبراير الجاري".

وقد صودرت جميع الخيام والمؤن وخزانات المياه وأعلاف المواشي على الرغم من الدعوات المتكررة التي أطلقها المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات وفقا للقانون الدولي.

وكما تم الإشارة له في السابق، تنطوي الأوضاع التي يمارَس فيه الضغط على التجمعات للانتقال منها على خطر حقيقي بالترحيل القسري.

وذكر البيان أنه بالرغم من أن سكان تجمع حمصة البقيعة استنفذوا سبل الانتصاف من خلال الإجراءات القانونية المحلية، فوفقا للقانون الدولي، ينبغي للسلطات الإسرائيلية أن توقِف جميع عمليات الهدم الإضافية التي تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم على الفور، وأن تسمح لمجتمع العمل الإنساني بتقديم المأوى والغذاء والمياه لهذه الفئة الأكثر ضعفًا ولأولئك الأشخاص للبقاء في منازلهم.