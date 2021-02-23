الكشف عن معلومات تعرض بعثة ميدانية أممية في الكونغو الديمقرطية لهجوم أدى لمقتل 3 أشخاص منهم السفير الإيطالي

وفي المؤتمر الصحفي اليومي قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، نقلا عن البرنامج، إن البعثة الميدانية ضمت سبعة أشخاص كانوا في سيارتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي متجهين من غوما إلى روتشورو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث كانوا يعتزمون زيارة مشروع للتغذية المدرسية.

تألفت المجموعة من خمسة من موظفي برنامج الأغذية العالمي والسفير الإيطالي لدى الكونغو الديمقراطية ومرافقه الأمني. وقد غادرت المجموعة غوما في حوالي التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وبعد نحو ساعة أوقفت جماعة مسلحة السيارتين وأجبرت كل الركاب على النزول منهما.

وقد قُتل موظف البرنامج سائق السيارة في هذا الوقت وأُجبر الأشخاص الستة الآخرون على التوجه نحو الأحراش تحت تهديد السلاح، وأثناء تبادل إطلاق النار أصيب السفير الإيطالي ومرافقه الأمني ولقيا حتفهما فيما بعد.

وتمكن الأشخاص الأربعة الآخرون من الفرار، وكلهم موظفون في برنامج الأغذية العالمي وهم نائب مدير مكتب البرنامج في الكونغو الديمقراطية ومساعد مشروع التغذية المدرسية وضابط أمني وسائق.

وقال دوجاريك إن إدارة الأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة تقود مراجعة مفصلة للحادثة.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة قد أدانوا في بيانين منفصلين الهجوم ودعوا إلى تقديم الجناة إلى العدالة.