 

أعضاء مجلس الأمن يدينون هجوما أدى إلى مقتل 3 أشخاص منهم السفير الإيطالي في الكونغو الديمقراطية

OCHA/Ivo Brandau
سيدة تحمل طفلها متوجهة إلى منزلها من الحقول في مقاطعة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
22 شباط/فبراير 2021
السلم والأمن

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الذي وقع يوم الاثنين ضد سيارتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي في كيبومبا بجمهورية الكونغو الديمقراطية مما أدى إلى مقتل سفير إيطاليا في البلاد وشرطي إيطالي يعمل في سفارة بلاده، وموظف مع برنامج الأغذية العالمي.

 

وقدم الأعضاء تعازيهم لأسر الضحايا وحكومة إيطاليا وبرنامج الأغذية العالمي.

وفي بيان صحفي شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تقديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة. وأكدوا دعمهم للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة لنشر الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وجددوا التأكيد على أن عزمهم على دعم الشعب الكونغولي لن يتراجع نتيجة هذا العمل أو أي أعمال مشابهة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان الهجوم على البعثة الميدانية المشتركة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في مقاطعة شمال كيفو. ودعا حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إجراء تحقيق عاجل في هذا الاستهداف الشنيع للبعثة، وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الحكومة والشعب في الكونغو الديمقراطية لتحقيق السلام والاستقرار بشرقي البلاد.

 

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