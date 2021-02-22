مقتل ثلاثة أشخاص في الكونغو الديمقراطية في هجوم استهدف بعثة ميدانية لبرنامج الأغذية العالمي

وتم التعرّف على القتلى الثلاثة وهم لوكا أتاناسيو، السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومسؤول بالسفارة الإيطالية وسائق لدى برنامج الأغذية العالمي. كما أصيب عدد آخر من الركاب المسافرين مع الوفد بجروح خلال الهجوم.

وأعرب برنامج الأغذية العالمي في بيان عن مواساته وخالص تعازيه لأسرة وزملاء وأصدقاء الأشخاص الثلاثة الذي قُتلوا في هجوم.

وكان الوفد متجها من مدينة غوما لزيارة أنشطة التغذية المدرسية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في روتشورو عندما وقع الحادث. وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه سيعمل مع السلطات الوطنية لتحديد التفاصيل وراء الهجوم الذي وقع على طريق كان قد تم السماح بالسفر عليه دون حراسة أمنية.

كما يتواصل البرنامج مع السلطات الإيطالية من خلال مكاتبه في مقرّه في روما وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية.