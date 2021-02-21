 

الأمم المتحدة تدين العنف المميت في ميانمار وتدعو إلى حماية الحق في التجمّع السلمي

Unsplash/Alexander Schimmeck
يانغون في ميانمار.
21 شباط/فبراير 2021
السلم والأمن

أعرب فريق الأمم المتحدة القـُطري في ميانمار عن قلقه البالغ إزاء الأحداث التي وقعت يوم السبت في ماندالاي، حيث استخدمت قوات الأمن القوة المميتة ضد المتظاهرين، مما أدّى بحسب التقارير إلى مقتل شخصين وخلّف العديد من الجرحى، بعضهم لا يزال في حالة خطرة.

وفي بيان صحفي، دعا فريق الأمم المتحدة قوات الأمن إلى الامتناع عن العنف. وشدد على ضرورة التوقف عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن، وعلى احترام الحق الأساسي في التجمّع السلمي إلى جانب حقوق الإنسان الأخرى مثل حرية التعبير.

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أدان في تغريدة على حسابه على موقع تويتر يوم أمس العنف المميت في ميانمار. وقال "إن استخدام القوة المميتة والتخويف والمضايقات ضد المتظاهرين المسالمين غير مقبول". وشدد على ضرورة كفالة الحق في التجمّع السلمي للجميع، ودعا كل الأطراف إلى احترام نتائج الانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.

وكرر فريق الأمم المتحدة في ميانمار دعوة الأمين العام للقيادة العسكرية "لاحترام إرادة شعب ميانمار والالتزام بالمعايير الديمقراطية مع حل أي خلافات عبر الحوار السلمي".

وحثّ الفريق جميع القادة على العمل من أجل مصلحة الإصلاح الديمقراطي في ميانمار والانخراط في حوار هادف والامتناع عن العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتقدّم فريق الأمم المتحدة في ميانمار بأحرّ التعازي لأسر الضحايا والمصابين، داعيا القوات الأمنية إلى الامتناع عن العنف.

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