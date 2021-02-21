الأمم المتحدة تدين العنف المميت في ميانمار وتدعو إلى حماية الحق في التجمّع السلمي

وفي بيان صحفي، دعا فريق الأمم المتحدة قوات الأمن إلى الامتناع عن العنف. وشدد على ضرورة التوقف عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن، وعلى احترام الحق الأساسي في التجمّع السلمي إلى جانب حقوق الإنسان الأخرى مثل حرية التعبير.

أمين عام الأمم المتحدة يدين استخدام العنف المميت في #ميانمار.



"استخدام القوة المميتة والتخويف والمضايقات ضد المتظاهرين المسالمين، غير مقبول. يتمتع الجميع بالحق في التجمع السلمي. أدعو كل الأطراف إلى احترام نتائج الانتخابات والعودة إلى الحكم المدني".https://t.co/fQs2SfNFfp https://t.co/tu7PaNY5Gj — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) February 21, 2021

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أدان في تغريدة على حسابه على موقع تويتر يوم أمس العنف المميت في ميانمار. وقال "إن استخدام القوة المميتة والتخويف والمضايقات ضد المتظاهرين المسالمين غير مقبول". وشدد على ضرورة كفالة الحق في التجمّع السلمي للجميع، ودعا كل الأطراف إلى احترام نتائج الانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.

وكرر فريق الأمم المتحدة في ميانمار دعوة الأمين العام للقيادة العسكرية "لاحترام إرادة شعب ميانمار والالتزام بالمعايير الديمقراطية مع حل أي خلافات عبر الحوار السلمي".

وحثّ الفريق جميع القادة على العمل من أجل مصلحة الإصلاح الديمقراطي في ميانمار والانخراط في حوار هادف والامتناع عن العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتقدّم فريق الأمم المتحدة في ميانمار بأحرّ التعازي لأسر الضحايا والمصابين، داعيا القوات الأمنية إلى الامتناع عن العنف.