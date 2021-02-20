تصاعد الاحتياجات الإنسانية في سوريا بعد 10 سنوات من الصراع

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن خدمات المياه والصحة والبنية الأساسية للصرف الصحي، فقيرة أو منعدمة بأنحاء سوريا. وبحلول كانون الثاني/يناير وصل عدد من يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية إلى 13.4 مليون شخص، بما يزيد بمقدار مليونين عن العام السابق لذلك.

ويعد الأمن الغذائي من أكثر الاحتياجات إلحاحا. ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن ما لا يقل عن 12.4 مليون شخص، أي 60% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي أي الجوع. وقد زاد هذا العدد بـ4.5 مليون شخص خلال عام واحد.

وتُقدر الأمم المتحدة أن نحو مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع، فيما يصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس 2.4 مليون.

وتمكنت وكالات الإغاثة العام الماضي من تقديم المساعدات الإنسانية الشهرية لـ7.6 مليون شخص في المتوسط.