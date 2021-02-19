مكتب حقوق الإنسان يطلب إثباتا من الحكومة الإماراتية بأن الشيخة لطيفة على قيد الحياة

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن مسؤولي مكتب حقوق الإنسان طلبوا مزيدا من المعلومات والإيضاح بشأن الوضع الحالي للشيخة لطيفة.

وأكدت المتحدثة أن هذا هو الدور المعتاد الذي يقوم به المكتب سعيا للحصول على توضيح من حكومة ما بشأن قضايا فردية ضمن ولاية المكتب، ويشمل ذلك حالات استقطبت تركيزا واسع النطاق.

وبالنظر إلى القلق البالغ المتعلق بوضع الشيخة لطيفة، طلب مكتب حقوق الإنسان من الحكومة الإماراتية إعطاء الأولوية لتقديم الرد. وأعربت المتحدثة عن تطلع المكتب لتلقي رد الحكومة والنظر فيه، مؤكدة أن المكتب سيواصل في نفس الوقت متابعة وتقييم الوضع عن كثب.

وكانت مجموعة العمل المعنية بالاختفاء التعسفي أو غير الطوعي قد قررت، في كانون الأول/ديسمبر، استيضاح قضية الشيخة لطيفة محمد آل مكتوم، التي أفيد باحتجازها في منزل أسرتها في دبي بدون السماح لها بالتواصل مع أحد.