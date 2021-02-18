 

تقرير أممي: حان الوقت للتصالح مع الطبيعة" ومعالجة أزمات المناخ

CIFOR/Icaro Cooke Vieira
سيّدة تعبر نهرا في جامبي بإندونيسيا.
18 شباط/فبراير 2021
تغير المناخ

أظهر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الاقتصاد العالمي نما خمسة أضعاف تقريبا في العقود الخمسة الماضية، لكن بتكلفة هائلة على البيئة العالمية وبالتالي على صحة وحياة البشر.

أُطلق التقرير في مؤتمر صحفي، عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإنغر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقالت أندرسون: "تنبع جميع حالات الطوارئ البيئية التي تم تحديدها في التقرير مباشرة من استهلاك البشر المفرط للموارد والإفراط في إصدار النفايات وإعطاء الأولوية للمكاسب قصيرة الأمد مع التسبب بالمشاكل على المدى الطويل".

ويستند التقرير الصادر تحت عنوان "التصالح مع الطبيعة: مخطط علمي لمعالجة حالات الطوارئ المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي والتلوث" إلى أدلة من التقييمات البيئية العالمية.

إنغر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي., by UNEP/Natalia Mroz

وأوضحت إنغر أندرسون أن براعة الإنسان أدّت إلى زيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 300% منذ عام 1970، ولكن الأسمدة التي دخلت النظم البيئية الساحلية تسببت في مشاكل هائلة للبشر وما وصفتها بمناطق الموت التي تزيد عن مساحة المملكة المتحدة على سبيل المثال.

ويقدم التقرير تشخيصاً للتغير البيئي الحالي والمتوقع بفعل الإنسان، ويحدد التحولات اللازمة لسد الفجوات بين الإجراءات الحالية وتلك اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ويقدّم توصيات عملية حول كيفية معالجة أزمات تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.

 

"حرب انتحارية على الطبيعة"

Unsplash/Roya Ann Miller
إزالة الغابات تدفع بالكثير من الحيوانات إلى مغادرة موطنهم الطبيعي., by Unsplash/Roya Ann Miller

وفي كلمته في المؤتمر الصحفي لعرض التقرير في المقرّ الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش: "بدون مساعدة الطبيعة، لن نزدهر أو حتى نبقى على قيد الحياة. إننا نخوض منذ فترة طويلة حربا انتحارية عقيمة على الطبيعة. والنتيجة ثلاث أزمات بيئية مترابطة".

تتمثل هذه الأزمات في اضطرابات المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث الناتج عن الإنتاج والاستهلاك غير المستدامين، بحسب الخبراء. وأشار الأمين العام إلى أن الغلاف الجوي والمحيطات أصبحوا مكبّا لنفايات البشر، فيما تدفع الحكومات لاستغلال الطبيعة أكثر مما تدفع لحمايتها.

وتابع الأمين العام يقول: "حان الوقت لأن نتعلم النظر إلى الطبيعة كحليف يساعدنا في تحقيق أهـداف التنمية المستدامة".

أعباء ثقيلة على الكوكب

UNICEF
بنغلاديش واحدة من الدول الأكثر تضررا بسبب تغير المناخ., by UNICEF

تتجه حرارة الأرض إلى الارتفاع بأكثر من 3 درجات مئوية هذا القرن، مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، بسبب الاحتباس الحراري. ويشير الأمين العام إلى أن العبء يقع على عاتق النساء بشكل غير متناسب، حيث يمثلن 80% من النازحين بسبب اضطرابات المناخ.

ويتعرّض أكثر من مليون نوع من أنواع النباتات والحيوانات، والمقدر عددها بثمانية ملايين نوع على كوكب الأرض،  لخطر الانقراض. وتتسبب الأمراض التي يسببها تلوث الهواء بحوالي 6.5 مليون حالة وفاة مبكرة كل عام، فيما تقتل المياه الملوثة 1.8 مليون شخص، معظمهم من الأطفال.

وأضاف الأمين العام قائلا: "في الوقت نفسه، لا يزال 1.3 مليار شخص فقراء، ونحو 700 مليون يعانون من الجوع. الجواب الوحيد هو التنمية المستدامة التي ترتقي برفاهية الناس والكوكب".

على الصعيد العالمي، تنفق البلدان ما بين 4 و6 تريليون دولار في السنة على الإعانات التي تضرّ بالبيئة. وتتطلب أزمات المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث - المترابطة - اتخاذ إجراءات عاجلة من المجتمع بأسره، ومن الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والأفراد.

وقال الأمين العام: "اختيارات الناس مهمة. على سبيل المثال، نحو ثلثي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمنزل".

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه يمكن للأفراد القيام بدورهم "عبر تغيير نظامهم الغذائي وعادات السفر وتخفيض استهلاك المياه والطاقة وعبر ممارسة حقوقهم المدنية (عبر الانتخابات على سبيل المثال)".

 

تصحيح المسار

© Brent Stirton/Getty Images for FAO, CIFOR, CIRAD and WCS
سيّدة تقوم باصطياد السمك في مياه ضحلة في أحد أنهار غيانا.

يشير التقرير إلى طرق عديدة يمكن من خلالها رسم مسار نحو مستقبل مستدام، إذ يمكن للحكومات تضمين رأس المال الطبيعي في مقاييس الأداء الاقتصادي وتعزيز اقتصاد محدد. ويمكنها الاتفاق على عدم دعم الزراعة التي تدمر أو تلوّث البيئة، ووضع سعر للكربون، وتحويل الدعم من الوقود الأحفوري إلى حلول منخفضة الكربون وصديقة للبيئة.

ودعا السيّد غوتيريش إلى الاستثمار في السياسات والأنشطة التي تحمي الطبيعة: "خلاصة القول هي أننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى الطبيعة ونقدّرها".

وحذر من أن الوقت يداهمنا للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية والصمود في مواجهة التأثيرات المقبلة.

ترحيب بعودة الولايات المتحدة لاتفاق باريس

من جهة أخرى، رحب السيّد أنطونيو غوتيريش بعودة الولايات المتحدة إلى اتـفاق باريس بشأن تغيّر المناخ رسميا يوم غد الجمعة، مشيرا إلى أن ذلك يعزز العمل العالمي.

وقال: "إن التزام الرئيس (جو) بايدن بصافي انبعاثات صفرية يعني أن البلدان التي تنتج ثلثي التلوث الكربوني العالمي تسعى إلى تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050".

وردّا على أسئلة الصحفيين، قال السيّد غوتيريش إنه رغم توقف مساهمة الحكومة الأميركية في السنوات الماضية، "رأينا حشدا رائعا في الولايات المتحدة للقطاع الخاص والمدن وبعض الولايات ومنظمات المجتمع المدني، وهذا ما يشير إلى أن الوقت متاح لتعود الولايات المتحدة إلى المسار للوصول إلى انبعاثات صفرية في 2050 ولتكون جزءا من الجهود العالمية لإبقاء ارتفاع درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية في نهاية القرن".

عام 2021 حاسم

يأتي تقرير التصالح مع البيئة استباقا لعقد الاجتماع الخامس لجمعية الأمم المتحدة للبيئة الأسبوع المقبل (22-23 شباط/فبراير)، وهذا العام تُعقد مؤتمرات بيئية عالمية مهمة لبحث تغير المناخ والمواد الكيميائية والتنوّع البيولوجي والتصّحر والمحيطات.

وأوضح السيّد غوتيريش أن 2021 هو عام حاسم: "لسنا متأخرين، ولكن علينا أن نضمن أننا قادرون على خلق الظروف لتخفيض الانبعاثات بشكل كبير للعقد المقبل، والوصول إلى الحد المتمثل بـ 1.5 درجة مئوية، هذه هي السنة التي نحتاج فيها إلى إطار جديد للحفاظ على التنوع البيولوجي، واتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لتخفيض التلوث.. ولكن هذا يتطلب تغيير طريقة التفكير".

ودعا إلى إعادة تقييم علاقتنا مع الطبيعة وإعادة ضبطها.

UNEP
مزارعون يتعاونون من أجل التغلب على مخاطر التغير المناخي., by UNEP

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

إطلاق "عقد علوم المحيطات" لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تحيط بكوكبنا الأزرق

3 شباط/فبراير 2021
تغير المناخ

في حدث افتراضي يوم الأربعاء، أطلقت الأمم المتحدة "عقد علوم المحيطات" (2021-2030) من أجل التنمية المستدامة، لدعم الجهود المبذولة في عكس دورة التدهور في صحة المحيطات.

في أكبر استطلاع للرأي حول المناخ: الغالبية تدعم اتخاذ إجراءات واسعة النطاق لحل الأزمة المناخية

27 كانون الثاني/يناير 2021
تغير المناخ

أظهرت نتائج أكبر استطلاع للرأي في العالم حول المناخ شملت أكثر من نصف سكان العالم أن 64% من المشاركين، يعتقدون أن تغيّر المناخ يمثل حالة طوارئ عالمية تتطلب اتخاذ إجراءات واسعة من صانعي السياسات لمعالجة الأزمة.