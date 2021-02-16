خبير أممي يحذر من وقوع أعمال عنف واسعة أثناء مظاهرات يوم الأربعاء في ميانمار

وأشار الخبير الأممي المستقل إلى الدعوة لمسيرة احتجاجية في وسط مدينة يانغون، يوم الأربعاء، قد تصاحبها احتجاجات في مدن وبلدات أخرى بعد ما تردد عن بدء إجراء محاكمة سرية لمستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين ميانت.

وقال أندروز إنه تلقى تقارير تفيد بنقل جنود إلى يانغون، وأضاف أن مثل هذه التحركات للقوات في السابق كانت تسبق وقوع أعمال قتل واختفاء واعتقالات على نطاق واسع.

وأعرب المقرر الخاص عن خشيته من احتمال أن يعني هذان التطوران، المظاهرات الجماهيرية وتحركات القوات، ارتكاب الجيش لجرائم أكبر ضد شعب ميانمار.

UN News توماس أندروز، الخبير المستقل المعني بميانمار

وأطلق الخبير الأممي دعوة طارئة للحكومات والأفراد والجهات، الذين قد يتمتعون بنفوذ لدى السلطات العسكرية في ميانمار، لاستخدام هذا النفوذ لإقناعها بضرورة السماح بسير المظاهرات بدون اعتقالات أو عنف. وشدد على ضرورة الإنهاء الفوري للقمع المستمر الحريات الأساسية وحقوق الإنسان لشعب ميانمار.

كما دعا مجتمع الأعمال الدولي على وجه الخصوص إلى العمل بشكل فوري، والتأكيد على أنه سيُضطر إلى تعليق أو وقف أعماله في ميانمار إذا استمر مسار العنف.

وجدد أندروز القول إن المسؤولين في سلسلة القيادة، بغض النظر عن رُتبتهم، يمكن أن يُحاسبوا على أي فظائع تُرتكب ضد شعب ميانمار، مضيفا أنه يتعين عليهم عدم إطاعة الأوامر بشن الهجمات.

وقال الخبير الأممي: "بالطبع لا يمكن أن نعتمد على الجيش في ميانمار لتجنب سفك الدماء بناء على أسباب أخلاقية أو التزام قانوني فقط" لذا شدد على ضرورة أن يقوم جميع المتمتعين بالنفوذ، بمطالبة الجيش بممارسة ضبط النفس والامتناع عن ارتكاب مزيد من العنف والاعتقالات التعسفية.

وأضاف أن استمرار العنف ضد المظاهرات السلمية، كما يخشى، سيعني أن على قطاع الأعمال الذي يواصل العمل مع الجيش في ميانمار قبول أنه متواطئ في ارتكاب العنف.

واختتم المقرر الخاص بيانه مستشهدا بزعيم حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة مارتن لوثر كينغ الذي قال: سيأتي وقت يكون فيه الصمت خيانة.

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يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.