الأمم المتحدة تعلن عقد فعالية رفيعة المستوى للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعهدات الاستجابة للاحتياجات الماسة في اليمن، ستُعلن خلال الفعالية. وسيلقي أمين عام الأمم المتحدة خطابا في افتتاح الاجتماع الذي سيعقبه مؤتمر صحفي يشارك فيه مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة ومسؤولون من السويد وسويسرا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة هذا الأسبوع حول الأوضاع في اليمن، يستمع خلالها إلى المبعوث الأممي مارتن غريفيثس ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك.

من جهة أخرى عيـّن الأمين العام، الأمريكي ديفيد غريسلي منسقا مقيما للأمم المتحدة في اليمن. وسيتولى غريسلي أيضا منصب المنسق المقيم للشؤون الإنسانية.

ويقود المنسقون المقيمون عمل فرق الأمم المتحدة، بما في ذلك في الاستجابة لجائحة كـوفيد-19 والتعافي منها وتحقيق أهـداف التنمية المستدامة، كما يُعدون ممثلي الأمين العام للتنمية على مستوى البلد الذي يعملون به.