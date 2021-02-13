 

انتخاب البريطاني كريم خان مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية

UN Photo/Loey Felipe
من الأرشيف: كريم خان، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة المكلف بالمساءلة والتحقيق في جرائم داعش
12 شباط/فبراير 2021
القانون ومنع الجريمة

اُنتخب المحامي البريطاني وخبير حقوق الإنسان كريم خان مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية المعنية بالتحقيق ومقاضاة الأفراد المشتبة بارتكابهم أجسم الجرائم مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وسيتولى خان مهام منصبه في السادس عشر من حزيران/يونيو، خلفا للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا. وفي الجولة الثانية من تصويت جمعية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، حصل خان على 72 صوتا متخطيا الأغلبية المطلوبة والمحددة باثنين وستين صوتا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد عيـّن كريم خام، عام 2018، مستشارا خاصا ليرأس فريق الأمم المتحدة للتحقيق الذي كُلف بمساعدة الحكومة العراقية لمساءلة إرهابيي داعش على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2379 لعام 2017.

وخلال عمله في مجال القانون على مدى ثمان وعشرين عاما، عمل السيد خان مستشارا للملكة في المملكة المتحدة، ومدعيا عاما، ومحاميا عن الضحايا ومحامي دفاع في محاكم وطنية ودولية، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الخاصة للبنان.

ويحمل السيد كريم خان درجات علمية في القانون من كلية كينغ وجامعة لندن، كما درس القوانين الإسلامية ودرّسها.

وتنظر المحكمة حاليا في قضايا تتعلق بأحداث وقعت في دول منها السودان وليبيا ومالي.

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