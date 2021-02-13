انتخاب البريطاني كريم خان مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية

وسيتولى خان مهام منصبه في السادس عشر من حزيران/يونيو، خلفا للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا. وفي الجولة الثانية من تصويت جمعية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، حصل خان على 72 صوتا متخطيا الأغلبية المطلوبة والمحددة باثنين وستين صوتا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد عيـّن كريم خام، عام 2018، مستشارا خاصا ليرأس فريق الأمم المتحدة للتحقيق الذي كُلف بمساعدة الحكومة العراقية لمساءلة إرهابيي داعش على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2379 لعام 2017.

وخلال عمله في مجال القانون على مدى ثمان وعشرين عاما، عمل السيد خان مستشارا للملكة في المملكة المتحدة، ومدعيا عاما، ومحاميا عن الضحايا ومحامي دفاع في محاكم وطنية ودولية، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الخاصة للبنان.

ويحمل السيد كريم خان درجات علمية في القانون من كلية كينغ وجامعة لندن، كما درس القوانين الإسلامية ودرّسها.

وتنظر المحكمة حاليا في قضايا تتعلق بأحداث وقعت في دول منها السودان وليبيا ومالي.