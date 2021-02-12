منسق عملية السلام في الشرق الأوسط يرحب باجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

وقال إن الاجتماع يمثل تقدما مهما نحو إجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية الفلسطينية. وأثنى المسؤول الأممي على القيادة التي أبدتها مصر في المساعدة في دفع هذه الخطوة إلى الأمام.

وفي بيان صحفي أشار وينسلاند إلى بيان جامعة الدول العربية الداعم لحل الدولتين ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، والذي صدر عقب اجتماع وزيري خارجية مصر والأردن.

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، والتحضيرات لإجراء الانتخابات.