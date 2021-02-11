المبعوث الأممي إلى اليمن يختتم زيارته للرياض

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المبعوث الخاص، أن السيد غريفيثس تناول في اجتماعاته آخر التطورات بما فيها الأعمال العدائية التي استهدفت مأرب وآفاق استئناف عملية سياسية شاملة للجميع. كما ناقش مسألة النقص الحاد في الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات المباشرة للحيلولة دون ازدياد تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي.

اختتم غريفيث زيارته للرياض حيث التقى نائب وزير الدفاع السعودي @kbsalsaud ووزير الخارجية اليمني @BinmubarakAhmed والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن تيم ليندركنغز. "هناك زخم دولي فريد داعم لتسوية سياسية للنِّزاع للتوصّل إلى سلام مستدام في #اليمن". https://t.co/AvKEgltc7l — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) February 11, 2021

ووفق البيان الصحفي، أكد المبعوث الخاص على أن هناك "فرصة فريدة من نوعها تتمثل بوجود زخم دولي داعم لتسوية سياسية للنزاع للوصول إلى سلام مستدام في اليمن يلبي تطلّعات الشعب اليمني".

إلا أن المبعوث الخاص أشار إلى ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية العسكرية واستمرار المخاطر التي تهدد حياة اليمنيين من نساء ورجال وأطفال، مشددا على ضرورة وقف كل ذلك.

وأكد أنه سيواصل العمل "بإصرار متجدد مع الأطراف والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لإنهاء الأعمال العدائية ورفع وطأة المعاناة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء النزاع في اليمن".

