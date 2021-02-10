غريفيثس يجري مباحثات في الرياض حول أحدث التطورات في اليمن

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن محادثات المبعوث الخاص مارتن غريفيثس، في الرياض، تناولت آخر التطورات في اليمن وسبل استئناف العملية السياسية.

وكان غريفيثس قد أجرى مباحثات في إيران يوم الاثنين مع وزير الخارجية جواد ظريف ومسؤولين آخرين خلال زيارة استمرت لمدة يومين بحث خلالها الأوضاع في اليمن.