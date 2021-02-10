إصابة نحو 30 عنصرا من حفظة السلام الأممين في هجوم "معقد" في مالي

محمد صالح النظيف رئيس بعثة الأمم المتحدة لنشر الاستقرار في مالي قال إن حفظة السلام قاموا، على مدى أشهر، بإجراء عدد كبير من العمليات الأمنية وسط مالي للمساعدة في الحد من العنف ضد السكان، واستعادة الهدوء في المناطق التي تفيد التقارير بتصاعد حدة التوترات المجتمعية بها، وتقليص تهديدات العبوات بدائية الصنع.

وأضاف النظيف أن هذه العمليات تقوض جهود أعداء السلام، مؤكدا أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بالعمل إلى جانب الماليين من أجل مصلحة الماليين.

ويعد العام الحالي دمويا بالنسبة للبعثة في مالي التي يخاطر أعضاؤها بحياتهم لحماية المدنيين، إذ قُتل خمسة من حفظة السلام في أسبوع واحد في هجمات وقعت في منتصف كانون الثاني/يناير.