مجلس الأمن الدولي يرحب بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة في ليبيا

وفي بيان رئاسي، رحب مجلس الأمن بهذا الإنجاز باعتباره معلما مهما على مسار العملية السياسية الليبية. ودعا المجلس السلطة التنفيذية المؤقتة إلى الاتفاق بشكل عاجل على تشكيل حكومة جامعة وفق ما ورد في خارطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى في تونس، وإجراء التحضيرات الضرورية قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2021.

مندوبة المملكة المتحدة، التي ترأس بلادها المجلس خلال الشهر الحالي، قرأت البيان الرئاسي في اجتماع لمجلس الأمن عُقد عبر تقنية التواصل المرئي. وقالت لدى قراءتها البيان إن مجلس الأمن الدولي يدعو السلطة التنفيذية المؤقتة إلى تحسين الخدمات وبدء عملية مصالحة وطنية شاملة.

كما دعا المجلس جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/أكتوبر 2020. وحث المجلس الدول الأعضاء على احترام ودعم التطبيق التام للاتفاق، بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون مزيد من التأخير.

ونادى المجلس بامتثال جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بشكل تام، للحظر المفروض على الأسلحة بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وشدد المجلس على أهمية وجود آلية فعالة وذات مصداقية لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية وبرعاية الأمم المتحدة.

ورحب المجلس بالخطوات المهمة المُتخذة على مسار دعم الأمم المتحدة للآلية عبر الانتشار السريع لفريق أممي طليعي في ليبيا. وأعرب المجلس عن تطلعه لتلقي مقترحات من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مهام ونطاق آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

وأقر المجلس بالدور المهم للدول المجاورة لليبيا والمنظمات الإقليمية لدعم جهود الأمم المتحدة. وشدد المجلس على دعمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) وللمبعوث الخاص يان كوبيش ومنسق البعثة رايسدون زينانغا. وشكر المجلس الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة السابقة ستيفاني وليامز على كل العمل الذي قامت به.

وجدد المجلس التأكيد على التزامه القوي تجاه العملية السياسية التي يقودها ويمتلكها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة، وبسيادة واستقلال ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

