المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يبدأ مهام عمله ويؤكد الالتزام باستقرار ليبيا وسيادتها

وذكر بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن السيد كوبيش، وفور توليه مهام منصبه يوم الاثنين، استمر في إجراء اتصالاته مع المسؤولين الليبيين لبحث مختلف القضايا ومنها سبل المضي قدماً لضمان انتقال السلطة بشكل سلس إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة.

وأشار السيد كوبيش إلى نية رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة شاملة وواسعة التمثيل ضمن الإطار الزمني المحدد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال إن الحكومة ستعكس غنى وتنوع المجتمع الليبي بكل مكوناته، بما في ذلك النساء والشباب، وستكون قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في ليبيا بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية.

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